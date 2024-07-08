Kilisli vatandaşlar 5 aydır bitmeyen yol çalışmasından şikayetçi - Son Dakika
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Yerel

Kilisli vatandaşlar 5 aydır bitmeyen yol çalışmasından şikayetçi

Kilis Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve bir türlü bitmek bilmeyen yol ve altyapı çalışması nedeniyle Kilisli vatandaşlar isyan etti. Yolların bozuk olması ve kapanan yollar nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Vatandaşlar çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.

08.07.2024 16:33  Güncelleme: 17:05
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5 aydır bitmeyen yol çalışması vatandaşları canından bezdirdi

Kilisli vatandaşlar evlerinin camlarını açamaz oldu

Kilis'te bir mahalle tozla kaplandı

KİLİS - Kilis Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve bir türlü bitmek bilmeyen yol ve altyapı çalışması vatandaşları isyan ettirdi. 5 aydır yolların bozuk olduğunu ve kapanan yollar nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, çalışmaların bir an önce bitirilmesini istedi.

CHP'li Kilis Belediyesi tarafından yürütülen ve yaklaşık 5 aydır bitirilemeyen yol ve altyapı çalışmaları bölge halkını isyan ettirdi. Kazılan yollar bir türlü düzeltilmezken, toz ve toprak işyerlerine ve evlerin içlerine doluyor. Sokakta oturan insanlar camlarını dahi açamazken mahalle sakinleri, arabalarını yerinden hareket ettiremiyor. Cadde üzerinde ve etrafında bulunan araçlar toz duman içinde kaldı. Çalışmanın başlandığı ancak aylardır bitmeyen çalışma nedeniyle vatandaşlar sokak ve caddelerde yürümekte zorlanıyor. Çalışmanın ne duruma geldiği ile ilgili herhangi bir bilgi verilmediğini söyleyen mahalle sakinleri ve esnaflar, akşam saatlerinde bölgede yoğun bir trafiğin oluştuğunu ve birçok yolun çalışma nedeniyle kapalı olduğunu belirtti.

"Yol çalışmalarından dolayı 5 aydır aracım sanayiden çıkmıyor"

5 aydır yolların bozuk olduğunu ve hem evlerin hem de işyerlerinin toz ve pislik içinde kaldığını söyleyen Bülent Özçelik, " 33 Yaşındayım ve kendimi bildim bileli belediye başkanlarını çok iyi tanıyorum. Bir önceki dönem belediyelerin yaptığı çalışmalar gayet güzel kent genelinde bir problem olmadan sessizce bitirirlerdi. Yerel seçimlerde belediyeyi kazanan CHP'li Kilis Belediye Başkanı mazbatasını aldıktan hemen sonra yol çalışmalarına başladı ve o gündür hiçbir şekilde bitmedi. Kilis küçük bir yer ve hemen çalışmalar biter ama 5 ay oldu ve çok yavaş bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Belirli yerlerde çalışmalar durdu işlek caddeler de çalışmalara tekrar başlandı" dedi.

"Şehir içindeki tozları bir roketler düştüğünde birde bu belediye işe başladığında gördüm"

Kent genelindeki işlek caddelerde plansız yapılan yol çalışmaları nedeniyle sokak ve caddelerde kalkan tozdan dolayı ev ve işyerlerinin pencerelerini açamadıklarını söyleyen Özçelik, " Biz arkadaşlar arasında bu olaya, 'Kilisin bitmeyen çileli yolları' olarak adlandırıyoruz. 33 yaşındayım ve Kilis en son bu şekilde toz, toprak içinde roketler düştüğünde bir de bu belediye koltuğa oturduktan sonra bu şekilde gördüm" şeklinde konuştu.

"Eşim her gün temizlik yapıyor, yazık değil mi "

25 yıldır Kilis'te yaşadığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen mahalle sakini Osman Hozar, " Yetkililer yolu bitmeyecek şekilde çok yavaş yapıyor. Bitmeyen bu yol çalışması nedeniyle işimizi düzgün bir şekilde yapamıyoruz. Güzel hizmet olursa çok memnun kalırız ama maalesef olmuyor. Motosiklet ve otomobilimi şehir içinde kullanıyorum ama yol çalışmasından dolayı caddeler kapalı bir türlü evime ulaşamıyorum. Lütfen bir an önce bu çalışmaları bitirin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilisli vatandaşlar 5 aydır bitmeyen yol çalışmasından şikayetçi - Son Dakika

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