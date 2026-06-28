Kilis'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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Kilis'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı

Kilis\'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı
28.06.2026 16:52
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Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. İddiaya göre, köyde iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.G. bıçakla yaralanırken, 12 kişi de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taraflar arasında kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 28 yaşındaki F.G. bıçakla yaralandı. Olayda 12 kişi de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kilis'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bıçakla yaralanan F.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden F.G.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kavganın çıkış nedeni ve olaya karışan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber: Abdullah Alpdağ

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