Kimi duygulandı kimi eğlendi - Son Dakika

Bursa'da yaşlılık ve sağlıkla ilgili farkındalığı arttırmak için harekete geçen sağlık çalışanları, oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin bu kez de gönüllerine dokundu.

Yaşlılık ve sağlıkla ilgili farkındalığın arttırılmasının sağlanması için kutlanan '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' münasebetiyle Hayat Hastanesi sağlık çalışanları güzel bir etkinliğe imza attı. Bugüne kadar insan hayatını kurtaran sağlık çalışanları, kurdukları koro ile gönüllere de dokundu. Birçok hikayenin bir arada bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde düzenlenen etkinlikte kimi duygulandı kimi eğlendi.

Yaşlılara Saygı haftası kapsamında etkinlik düzenlediklerini belirten Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar ise, "Yaşlılarımız, tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğimize ışık tutan, geçmişi yaşatarak milli kültür ve değerlerimizi yarınlara aktaran toplumsal hafızamızdır. Bu anlamda yaşlılara saygı haftasında bizde sağlık çalışanlarımızdan oluşturduğumuz koromuz ile birlikte şarkılara dokunduk ve onların gönüllerince eğlenmelerine vesile olduk. Pandeminin hayatımıza yansıyan olumsuzluklarını bir nebze olsa giderebildiğimizi görmek bizleri çok mutlu etti" dedi.

Sağlık hizmetinin yanı sıra, gönüllere de dokunmayı başardıklarını belirten Hayat Hastanesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mihriban Ürkmez Alkış, "Yaşlılar Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Sağlık çalışanlarımızdan oluşan koromuzla birlikte onların bir nebze olsa gönüllerine dokunmak istedik" şeklinde konuştu. - BURSA