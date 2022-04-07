Kimsesiz yazar sokak hayvanları için kitaplarına destek bekliyor - Son Dakika
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Kimsesiz yazar sokak hayvanları için kitaplarına destek bekliyor

07.04.2022 11:54
Kimsesiz yazar sokak hayvanları için kitaplarına destek bekliyor

Adana'da sokaklarda hayvan dostlarıyla birlikte yaşayan, iki de kitap yazan Taha Tanrıverdi, sokak hayvanları için kitaplarına destek bekliyor.

Adana'da sokaklarda hayvan dostlarıyla birlikte yaşayan, iki de kitap yazan Taha Tanrıverdi, sokak hayvanları için kitaplarına destek bekliyor.

Bir aileye ve bir eve sahip olmayan, 40 yıldan bu yana sokaklarda yaşayan ve hayatını sokak hayvanlarına adayan Tanrıverdi, "Ayrılık Irmağı" adlı şiir kitabının yanı sıra bir köpeğin hikayesini anlattığı "Ben Bir Polis Köpeği Olamadım Anne" isimli kitabıyla da dikkat çekiyor.

Kitaplarının tüm gelirini sokak kedileri ve köpekleri için harcayan, herhangi bir geliri olmadığı için kitaplarının yeni baskısını gerçekleştiremeyen Tanrıverdi, "Ayrılık Irmağı adlı şiir kitabımın yeni baskıyla yeniden Adanalılarla buluşturmak istiyorum. Amacım beraber yaşadığım sokak hayvanlarına daha çok yardımcı olmak. Sanatseverleri, hayvanseverleri destek vermeye çağırıyorum" dedi.

Kitabın geliri sokak hayvanlarına

Kitapların geliri ile sokak hayvanlarının barınabileceği özel bir yer tahsis etmeye çalışacağını belirten Tanrıverdi, "Hayvanlar da sokaklarda geziyor ben de sokaklardayım. Zaman zaman seyyar satıcılık yapıyorum ancak hayat pahalılığı buna da izin vermiyor. Elime geçen ne varsa sokak hayvanları için kullanıyorum. Duygularını yoğun yaşayan hayvanlara yapılan eziyeti gördükçe içim parçalanıyor. Ben elimden geldiğince sahip çıkıyorum ve duyarlı tüm insanları bu iyilik hareketine destek olmaya çağırıyorum" diye konuştu. - ADANA

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Sokak Hayvanları, Kitap, Adana, Şiir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kimsesiz yazar sokak hayvanları için kitaplarına destek bekliyor - Son Dakika


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