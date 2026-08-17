Kınık Festivali\'nde KADES Eğitimi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde düzenlenen Uluslararası Çömlekçilik Festivali'nde, 500 kadına Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

Festival alanında görev yapan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 500 kadına KADES hakkında bilgi verdi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirmede, KADES uygulamasının acil durumlarda güvenlik güçlerine hızlı şekilde ulaşılmasını sağladığı anlatıldı. Jandarma ekipleri, festival alanındaki vatandaşlara yönelik dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek önlemler konusunda da bilgilendirmelerde bulundu. Günlük yaşamda karşılaşılabilecek dolandırıcılık yöntemleri ile şüpheli durumlarda yapılması gerekenler anlatılarak vatandaşlara çeşitli uyarılar yapıldı.

Kınık Festivali'nde gerçekleştirilen çalışma, kültürel etkinliklerin yanı sıra kadınların güvenliği ve vatandaşların bilinçlendirilmesi açısından da önemli bir farkındalık oluşturdu.