Kınık Köyü\'nde İmece Usulü Su Çalışması

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde, dağdan gelen içme suyu hattının korunması ve suyun daha sağlıklı şekilde köye ulaştırılması amacıyla drenaj ve yenileme çalışması imece usulüyle gerçekleştirildi.

Kınık Köyü Muhtarı Faruk Kınık öncülüğünde bir araya gelen köy sakinleri, el birliğiyle yürütülen çalışmalarda gönüllü olarak görev aldı. Dağdan gelen içme suyu kaynağında yapılan drenaj çalışmasıyla, suyun daha temiz, sağlıklı ve verimli şekilde köye ulaştırılması hedefleniyor.

Çalışmalara İl Özel İdaresi tarafından da ekipman desteği sağlandı. Sağlanan destek sayesinde çalışmalar daha kısa sürede tamamlanırken, köy halkının dayanışması takdir topladı.

Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen çalışma, imece kültürünün yaşatılması açısından da örnek oldu. Köy Muhtarı Faruk Kınık, destek veren tüm köylülere ve ekipman desteği sağlayan İl Özel İdaresi yetkililerine teşekkür ederek, köyün ihtiyaçları için dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR