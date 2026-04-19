Kadın gücüyle tarih yaşatılacak - Son Dakika
Kadın gücüyle tarih yaşatılacak

Kadın gücüyle tarih yaşatılacak
19.04.2026 14:31  Güncelleme: 14:41
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurulan kadın girişimi kooperatifi, yüzyılı aşkın çömlekçilik geleneğini koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefiyle faaliyet gösterecek. Kooperatif, kadın emeğini ekonomik değere dönüştürerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde kadın gücüyle tarih yaşatılacak.

Kınık Köyü'nde yüzyılı aşkın süredir devam eden çömlekçilik geleneğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla S.S. Pazaryeri Kınık Köyü Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Kınık Köyü El Sanatları Derneği ve köy muhtarlığının destekleriyle kurulan kooperatif, yaklaşık 145 yıllık çömlekçilik mirasını koruyup geliştirerek daha geniş kitlelere ulaştıracak. Kooperatif bünyesinde üretim artırılacak, Kınık çömleğinin tanıtım ve pazarlaması daha etkin şekilde yapılacak. Kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesi hedefiyle kurulan kooperatif, köyde istihdama katkı sağlayacak ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek. Kooperatifin kurucu üyeleri Neriman Gümüştekin, Selda Baydemir, Hanımşah Türk, Zeynep Yılmaz, Emine Aslan, Ayşe Turhan, Nural Orhan ve Büşra İpek'ten oluşurken, başkanlık görevine Neriman Gümüştekin getirildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Kınık Köyü'nde hayata geçirilen kooperatif, kültürel mirasın korunması ve kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi açısından örnek bir model oluşturuyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın gücüyle tarih yaşatılacak - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 14:51:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Kadın gücüyle tarih yaşatılacak - Son Dakika
