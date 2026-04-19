Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde kadın gücüyle tarih yaşatılacak.

Kınık Köyü'nde yüzyılı aşkın süredir devam eden çömlekçilik geleneğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla S.S. Pazaryeri Kınık Köyü Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Kınık Köyü El Sanatları Derneği ve köy muhtarlığının destekleriyle kurulan kooperatif, yaklaşık 145 yıllık çömlekçilik mirasını koruyup geliştirerek daha geniş kitlelere ulaştıracak. Kooperatif bünyesinde üretim artırılacak, Kınık çömleğinin tanıtım ve pazarlaması daha etkin şekilde yapılacak. Kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesi hedefiyle kurulan kooperatif, köyde istihdama katkı sağlayacak ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek. Kooperatifin kurucu üyeleri Neriman Gümüştekin, Selda Baydemir, Hanımşah Türk, Zeynep Yılmaz, Emine Aslan, Ayşe Turhan, Nural Orhan ve Büşra İpek'ten oluşurken, başkanlık görevine Neriman Gümüştekin getirildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Kınık Köyü'nde hayata geçirilen kooperatif, kültürel mirasın korunması ve kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi açısından örnek bir model oluşturuyor" dedi. - BİLECİK