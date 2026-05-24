Kınık'ta Mera Alanlarına Tehdit
Kınık'ta Mera Alanlarına Tehdit

24.05.2026 12:12
TİP Kınık İlçe Başkanı, organize sanayi projesinin tarım ve su kaynaklarını tehdit ettiğini belirtti.

(İZMİR) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Kınık İlçe Başkanı Sefa Köken, Bakırçay Ovası üzerindeki mera alanlarında yürütülen "Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi" projesine ilişkin, "Burası Kınık çiftçisinin ve hayvancısının merasıdır. Davayı kazanmamıza rağmen kepçeler çalışmaya devam ediyor. Bu sadece bir arazi meselesi değil; geleceğimiz, üretimimiz ve su kaynaklarımız tehdit altında. Yer altı suları bitecek, hayvancılık bitecek, çiftçi üretim yapamaz hale gelecek" dedi.

Köken, Bakırçay Ovası üzerindeki mera alanlarında yürütülen "Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi" projesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Bakırçay Ovası'nın yalnızca bir mera alanı değil, aynı zamanda bölgenin üretim ve yaşam kaynağı olduğunu söyleyen Köken, "Burası Kınık çiftçisinin ve hayvancısının merasıdır. Davayı kazanmamıza rağmen kepçeler çalışmaya devam ediyor. Bu sadece bir arazi meselesi değil; geleceğimiz, üretimimiz ve su kaynaklarımız tehdit altında. Yer altı suları bitecek, hayvancılık bitecek, çiftçi üretim yapamaz hale gelecek" dedi.

Projede öne çıkarılan "istihdam" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Köken, bölgede yetiştirilmesi planlanan aromatik bitkilerin Kınık'ın geleneksel üretim desenine uygun olmadığını belirtti.

"Biz burada domates, pamuk, mısır ve biber üretiyoruz. Şimdi kalkıp lavanta, stevia, kimyon gibi ürünlerle bu ovayı dönüştürmek istiyorlar. Devletin kasasına ciddi bir gelir girmeden bu alanların belli çevrelere tahsis edildiğini düşünüyoruz" diye konuştu."

"Hukuk devleti nerede?"

Hayvancılıkla uğraşan Seçkin Timur ise kamu kurumlarına yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını öne sürdü. Ellerinde mahkeme kararı olmasına rağmen uygulamada karşılık bulamadıklarını ifade eden Timur, "Jandarmaya gidiyoruz işlem yapılmıyor, kaymakamlığa gidiyoruz sonuç alamıyoruz. Elimizde mahkeme kararı var ama karşımızda bu kararı tanımayan insanlar olduğunu düşünüyoruz. Sürekli 'Yukarıdan izinli' deniliyor. Peki hukuk devleti nerede?" diye konuştu.

Bölge sakinlerinden Bayram Sağınç da ağır tonajlı araçların mera yollarına zarar verdiğini belirterek, "Atalarımızdan kalan toprakları korumaya çalışıyoruz. Her yere beton dökülüyor. Su kaynaklarımız zarar görüyor. Betonlaşma artık durdurulmalı" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler, Bakırçay Havzası'nın son yıllarda ciddi kuraklık baskısı altında olduğunu belirterek, organize sanayi bölgesiyle birlikte su krizinin daha da derinleşeceğini savunuyor.

Kaynak: ANKA

