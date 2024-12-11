Kıraathane Sahibi Ali İkizler: Sinirli Olmak Bu Meslekte Olmaz - Son Dakika
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Yerel

Kıraathane Sahibi Ali İkizler: Sinirli Olmak Bu Meslekte Olmaz

Kıraathane Sahibi Ali İkizler: Sinirli Olmak Bu Meslekte Olmaz

Kapaklı'da 1976'dan beri kıraathane işleten Ali İkizler, mesleğin zorluklarını ve sinir yönetimini anlattı.

11.12.2024 10:39
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 1976'dan beri ocakçılık yaptığı kıraathanesinde müşterilerine çay servisi yapan Ali İkizler, mesleğinin zorluklarını anlattı. Sinirli insanların bu mesleği yapamayacağını söyleyen İkizler, "Uzun yıllardır bu mesleği yapıyorum. Sinirli olan kişiler kesinlikle kıraathane işletemez" dedi.

Mesleğe 1957 yılında çaycı olan babasının yanında başlayan 77 yaşındaki Ali İkizler, kendi kıraathanesini açarak işletmesini büyüttü. Yaptığı mesleği ancak dükkanının bulunduğu apartman yıkılırsa bırakacağını söyleyen kıraathane sahibi Ali İkizler, "Ben şu an Kapaklı'da kalan en eski esnaftan biriyim. 1957'den beri çaycılık ile uğraşıyorum. Ardından 1976'da şu an olduğumuz dükkana taşındık. Bir süreden olduğumuz bu bölge Kahveler Durağı olarak anılmaya başlandı. Ben çaycılık mesleğini çok seviyorum. Sabah 4-5 gibi burayı açıyorum, ardından saat öğlen 3 gibi de çalışan arkadaşlarımıza bırakıyorum ve eve geçiyorum" dedi.

"Neredeyse hiç sinirlenmiyorum"

Çaycılık mesleğini babasından devraldığını hatırlatan İkizler, "Mesleği babamdan devraldım ama benim oğlum bu mesleği yapamaz. Çoğu insan bu mesleği yapamaz, çünkü sinirli olmamak gerekiyor. Ben çok küçük yaştan beri bu işi yaptığım için artık alıştım. Neredeyse hiç sinirlenmiyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıraathane Sahibi Ali İkizler: Sinirli Olmak Bu Meslekte Olmaz - Son Dakika

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