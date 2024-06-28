Kiraz Üreticileri Ürünlerinin Dalında Kalmasına Tepki Gösterdi

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(KAHRAMANMARAŞ)- Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan kiraz üreticileri, ürünlerinin dalında kaldığını belirterek tepki gösterdi. Adem Çetin, "Biz kiraz işini bırakıyoruz. Bu kirazların tamamını keseceğiz. Yazık değil mi bize" derken, bir başka üretici Hüseyin Ali Kertmen ise "Kiraz işi sadece Kabaca'da değil Türkiye genelinde öldü. Alıcı yok, satıcı olsa ne anladı" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çokak Yaylası'nın Kabaca Mahallesi'nde kiraz üreticileri satışlar yapamadıklarından şikayetçi oldu.

"Bu kirazları dibinden mi keseceğim?"

Kiraz üreticisi Ali Kertmen şöyle konuştu:

"Geçen sene başında kaldı 3 ton mal sattım, 15 ton mal vardı, gerisi başında kaldı. Bu yıl da 15 ton kirazım var 20 liraya alıyorlar, işçi 800- 900 liraya çalışıyor. 30 tane amele 1 ton 400 kilogram kiraz toplamış, ameleye vermişim 27 bin lira, bana kalmış 3 bin lira. Ne yapacağım bu kirazları dibinden mi keseceğim? Tek bir sıktığım ilaç 4 bin lira, beş sefer ilaç sıktım her biri 3'er bin liradan 12 bin lira. Benim aldığım para dünden beri hepsi 4 bin lira para. Buna bir çare bulun nasıl olacak bu iş? Rusya'ya gidiyordu bundan çok iyiydi. Piyasa ucuz, ucuzdu kiraz ama amele de ucuzdu. Şu gün olmuş iki tane iç piyasası var o da diyor 17- 18 lira. Yok bir şey yok kimse yok. Alacak adam yok."

"Kiraz işi Türkiye genelinde öldü"

Hüseyin Ali Kertmen ise "Tırnaklarımla kazdım ayaklarımla sürdüm. Maaşımın hepsini gübreye, ilaca aklına ne gelirse ona yatırdım. Emekliyim ama para kalmadı. Kiraz işi sadece Kabaca'da değil Türkiye genelinde öldü. Alıcı yok, satıcı olsa ne anladı. Şu kirazı inan itimat et 21 liraya verdik onu da burada tek ben verdim" dedi.

Adem Çetin, "Biz kiraz işini bırakacağız. Kiraz dalında kalıyor. 20 liraya kiraz veriyoruz. 80 liralık kirazı 20 liraya veriyoruz arkadaşlar. Niye bizi boğduruyorsunuz? Nerede bu devletin görevlileri gelsinler baksınlar. Bize yardımcı olsunlar. Biz kiraz işini bırakıyoruz. Bu kirazların tamamını keseceğiz. Yazık değil mi bize" şeklinde konuştu.