Kiraz Üreticileri Ürünlerinin Dalında Kalmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kiraz Üreticileri Ürünlerinin Dalında Kalmasına Tepki Gösterdi

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki kiraz üreticileri, satış yapamadıklarını ve ürünlerinin dalında kaldığını belirterek tepki gösterdi. Üreticiler, kiraz işinin Türkiye genelinde öldüğünü ve alıcı olmadığını ifade etti. Kiraz fiyatlarının düşük olması ve maliyetlerin yüksek olması nedeniyle üreticiler zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

28.06.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(KAHRAMANMARAŞ)- Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan kiraz üreticileri, ürünlerinin dalında kaldığını belirterek tepki gösterdi. Adem Çetin, "Biz kiraz işini bırakıyoruz. Bu kirazların tamamını keseceğiz. Yazık değil mi bize" derken, bir başka üretici Hüseyin Ali Kertmen ise "Kiraz işi sadece Kabaca'da değil Türkiye genelinde öldü. Alıcı yok, satıcı olsa ne anladı" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çokak Yaylası'nın Kabaca Mahallesi'nde kiraz üreticileri satışlar yapamadıklarından şikayetçi oldu.

"Bu kirazları dibinden mi keseceğim?"

Kiraz üreticisi Ali Kertmen şöyle konuştu:

"Geçen sene başında kaldı 3 ton mal sattım, 15 ton mal vardı, gerisi başında kaldı. Bu yıl da 15 ton kirazım var 20 liraya alıyorlar, işçi 800- 900 liraya çalışıyor. 30 tane amele 1 ton 400 kilogram kiraz toplamış, ameleye vermişim 27 bin lira, bana kalmış 3 bin lira. Ne yapacağım bu kirazları dibinden mi keseceğim? Tek bir sıktığım ilaç 4 bin lira, beş sefer ilaç sıktım her biri 3'er bin liradan 12 bin lira. Benim aldığım para dünden beri hepsi 4 bin lira para. Buna bir çare bulun nasıl olacak bu iş? Rusya'ya gidiyordu bundan çok iyiydi. Piyasa ucuz, ucuzdu kiraz ama amele de ucuzdu.  Şu gün olmuş iki tane iç piyasası var o da diyor 17- 18 lira. Yok bir şey yok kimse yok. Alacak adam yok."

"Kiraz işi Türkiye genelinde öldü"

Hüseyin Ali Kertmen ise "Tırnaklarımla kazdım ayaklarımla sürdüm. Maaşımın hepsini gübreye, ilaca aklına ne gelirse ona yatırdım. Emekliyim ama para kalmadı. Kiraz işi sadece Kabaca'da değil Türkiye genelinde öldü. Alıcı yok, satıcı olsa ne anladı. Şu kirazı inan itimat et 21 liraya verdik onu da burada tek ben verdim" dedi.

Adem Çetin, "Biz kiraz işini bırakacağız. Kiraz dalında kalıyor. 20 liraya kiraz veriyoruz. 80 liralık kirazı 20 liraya veriyoruz arkadaşlar. Niye bizi boğduruyorsunuz? Nerede bu devletin görevlileri gelsinler baksınlar. Bize yardımcı olsunlar. Biz kiraz işini bırakıyoruz. Bu kirazların tamamını keseceğiz. Yazık değil mi bize" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Türkiye, Andırın, Kiraz, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kiraz Üreticileri Ürünlerinin Dalında Kalmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50’yi geçemedi İşte 2. tura kalan adaylar İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
11:26 Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:45:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kiraz Üreticileri Ürünlerinin Dalında Kalmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement