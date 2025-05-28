Kiraz Üreticisine Devlet Desteği - Son Dakika
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Kiraz Üreticisine Devlet Desteği

Kiraz Üreticisine Devlet Desteği
28.05.2025 23:40
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Denizli'de zirai don nedeniyle zarar gören kiraz üreticilerine Tarım Bakanlığı destek verecek.

Soğukların vurduğu kiraz üreticisine devlet desteği

DENİZLİ - Denizli'de Mart ve Nisan aylarında hava sıcaklığındaki düşüş sebebiyle coğrafi işaretli Honaz kirazına zirai don meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaşanan don olaylarında zarar gören 17 çeşit ürüne destek vereceğini açıkladı. Açıklanan 17 ürünün içerisinde kirazın da bulunması üreticilerin bir nebze de olsun rahatlamasını sağladı.

Geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle yaşanan zirai don olayında Denizli'nin Honaz İlçesinde kiraz ağaçları büyük zarar gördü. Kirazıyla meşhur olan ve coğrafi işarete sahip kentte meyve vermeğe hazırlanan ağaçların zirai dona maruz kalmasıyla mahsuller yüzde 50 zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanlığı, 34 ilde yaşanan zirai don olayında zarar gören sigortası olan ve olmayan 17 üründe üreticiye destek olacağını açıkladı. Zirai don olayından büyük zarar gören üretici açıklanan destekle rahat nefes aldı.

Zirai Dondan etkilenen ve don olayına karşı TARSİM yaptırmayan üreticilerine açıklanan desteğin büyük faydası olacağını ifade eden Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, "Hava sıcaklığında yaşanan ani düşüşle kirazlarda zirai don meydana geldi. Yaşanan don olayı nedeniyle bu yıl mahsullerimizde yüzde 50 kayıp var. Ağaçlarına TARSİM yaptıranların zararları karşılanacak ama yaptırmayan üreticimizin durumu kötü olacaktı ama zirai don olayı bir afet sayıldı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zirai dondan zarar gören 17 üründe zararın karşılanacağı açıklandı. Açıklanan ürünlerin içerisinde kirazda var. Konuyla ilgili gerekli başvuru dilekçelerini üreticilerimizde topluyoruz ve Tarım ve Orman Bakanlığına ileteceğiz. TARSİM'de don kesintisi yüksek olduğu için ve bu bölgede daha önce böyle bir şey yaşanmadığı için üretici doluya karşı TARSİM yaptırıyor ama dona karşı yaptırmıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kiraz Üreticisine Devlet Desteği - Son Dakika

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