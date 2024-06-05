Kırgızistan'da mamut kemikleri bulundu - Son Dakika
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Kırgızistan'da mamut kemikleri bulundu

Kırgızistan'ın Isık Göl bölgesindeki bir taş ocağında, yaklaşık 4 bin yıl önce yaşayan bir mamuta ait kemikler bulundu. Arkeologlar tarafından yapılan incelemede, kemiklerin taş ocağının kum ve çakıl birikintilerinde 3 ila 5 metre derinlikte bulunduğu tespit edildi. Bulunan kemiklerin müzeye teslim edilmek üzere paketlendiği belirtildi.

05.06.2024 10:52
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Kırgızistan'ın Isık Göl bölgesindeki bir taş ocağında mamut kemikleri bulundu.

Dünyada yaklaşık 4 bin yıl önce yaşayan mamutun kalıntılarına Kırgızistan'da rastlandı. Kırgızistan Kültür, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Isık Göl bölgesinin Ak Suu ilçesindeki Cırgalah Nehri'nin eski taşkın yatağındaki taş ocağında mamutun kemiklerinin bulunduğu açıklandı. Taş ocağı sahibinin keşfi resmi kurumlara bildirmesi üzerine olay yerine arkeologların gönderildiği aktarılan açıklamada, "İnceleme sırasında diş ve çene kemiği parçalarının iki farklı yerde birbirlerinden 140-150 metre uzaklıkta, taş ocağının kum ve çakıl birikintilerinde 3 ila 5 metre derinlikte bulunduğu tespit edildi. Dişin bulunduğu alanın temizlenmesi sonucunda gömülü kemiğin bir kısmı ortaya çıkarıldı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kemiklerin güneş ışığının etkisiyle hızla parçalanmaması için arkeologların çukurları yukarıdan aşağıya doğru çekiçleyerek mamut kafatasının alt kısmı olduğu ortaya çıkan buluntuyu temizledikleri, kemiklerin kötü korunması nedeniyle kafatasının sadece bir kısmını çıkarmayı başardıkları aktarıldı.

Henüz çıkarılamayan kemiklerin daha sonra çıkarılmak üzere bırakıldığı belirtilen açıklamada, çıkarılan kemiklerin ise müzeye teslim edilmek üzere paketlendiği ifade edildi. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırgızistan'da mamut kemikleri bulundu - Son Dakika

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