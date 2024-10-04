Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nden İş Birliği Protokolü - Son Dakika
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nden İş Birliği Protokolü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nden İş Birliği Protokolü

Kırgızistan-Türkiye Manas ve Atatürk üniversiteleri arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

04.10.2024 13:26
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Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun misafiri oldu.

Ziyaret kapsamında imzalanan geniş kapsamlı iş birliği protokolü ile iki kurum arasındaki akademik ve bilimsel bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor. Protokol ile öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak bilimsel araştırmalar, konferanslar ve seminerler gibi birçok alanda iş birliği yapılması hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu anlaşmanın iki üniversitenin birbirinden çok şey öğreneceği bir sürecin başlangıcı olduğuna dikkat çekti. Hacımüftüoğlu: "Manas Üniversitesi ile olan bağlarımız geçmişe dayanıyor. Bugün imzaladığımız protokol ile bu bağları daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Hem eğitim hem de araştırma alanlarında ortak projeler geliştireceğiz ve iki ülkenin gençlerini geleceğe daha iyi hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesinde uzun yıllar öğretim üyeliği yapmış olan ve 2020 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ceylan, yeniden Atatürk Üniversitesinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başladı.

Rektör Ceylan, Atatürk Üniversitesi ile iş birliğini derinleştirmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek: "Atatürk Üniversitesi, akademik hayatımda önemli bir yere sahip. Bugün, bu kurumla rektör olarak yeni projelere imza atmak benim için ayrı bir gurur. Kardeş ülkelerimizin üniversiteleri olarak, ortak kültürel ve akademik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz" dedi.

Tören, her iki üniversitenin iş birliğini daha da geliştirecek adımların konuşulması ve ileriye dönük projelerin müjdesiyle son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nden İş Birliği Protokolü - Son Dakika

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