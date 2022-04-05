Kırıkhan'da camilerde temizlik çalışmaları - Son Dakika

Kırıkhan Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan tüm camilerde temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, camilerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi. İlçe genelinde bulunan tüm camilerin, vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirmeleri için düzenli aralıklarla temizlenmeye devam edileceği kaydedildi. - HATAY