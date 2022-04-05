Kırıkhan'da camilerde temizlik çalışmaları - Son Dakika
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Kırıkhan'da camilerde temizlik çalışmaları

05.04.2022 09:53
Kırıkhan'da camilerde temizlik çalışmaları

Kırıkhan Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan tüm camilerde temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

Kırıkhan Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan tüm camilerde temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, camilerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi. İlçe genelinde bulunan tüm camilerin, vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirmeleri için düzenli aralıklarla temizlenmeye devam edileceği kaydedildi. - HATAY

Kırıkhan'da camilerde temizlik çalışmaları
Kırıkhan'da camilerde temizlik çalışmaları

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Kırıkhan Belediyesi, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırıkhan'da camilerde temizlik çalışmaları - Son Dakika


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