Kırıkhan MEM voleybol turnuvasında şampiyon oldu - Son Dakika
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Kırıkhan MEM voleybol turnuvasında şampiyon oldu

Kırıkhan MEM voleybol turnuvasında şampiyon oldu
26.06.2026 10:43
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2025-2026 Hatay Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Turnuvada Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.

Hatay'da düzenlenen 2025-2026 Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, oynanan final karşılaşmasının ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Resmi kurumlar arasında düzenlenen turnuvada takımlar, sezon boyunca centilmence mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü. Final maçının ardından yapılan ödül töreninde başarılı takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi. Turnuvanın şampiyonu Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı oldu.

KURUMLAR ARASI TURNUVADA ŞAMPİYON KIRIKHAN MEM OLDU

Hatay'da resmi kurumlar arasında düzenlenen voleybol turnuvası, kurum çalışanlarını spor çatısı altında bir araya getirdi. Turnuva boyunca sahaya çıkan takımlar, hem rekabetin hem de centilmenliğin öne çıktığı karşılaşmalara imza attı. 2025-2026 Hatay Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nın final karşılaşmasının ardından dereceye giren takımlar belli oldu. Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı, gösterdiği başarılı performansla turnuvayı birinci sırada tamamladı. Turnuvada Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci, İl Emniyet Müdürlüğü üçüncü ve Defne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü dördüncü oldu.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA KUPA VE MADALYA VERİLDİ

Final müsabakasının ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Törene katılan sporcular, teknik ekipler ve sporseverler, turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren takımları tebrik etti. Turnuva süresince kurumlar arasında dostluk ve dayanışma duygusu ön plana çıktı. Sporcular, müsabakalarda sergiledikleri performansın yanı sıra centilmence mücadeleleriyle de takdir topladı. Organizasyonun, kurumlar arasındaki iletişimi güçlendirdiği ve sporun birleştirici yönünü bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

ÇELİK: TÜM SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUZ

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bekir Çelik, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti. Çelik, organizasyonda emeği geçen teknik ekip, hakemler ve sporseverlere teşekkür etti. Çelik, "Turnuva boyunca centilmence mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik eder, dereceye girerek bizleri gururlandıran şampiyonlarımıza başarılarının devamını dileriz. Bu değerli organizasyonun başından sonuna kadar emeği geçen tüm teknik ekibe, hakemlerimize ve bizleri yalnız bırakmayan sporseverlere teşekkürlerimizi sunarız" dedi. Sporun birleştirici gücünü ortaya koyan organizasyon, kurumlar arasındaki dayanışma ve dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sağladı.

Haber: Hüseyin Zorkun

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Son Dakika Yerel Kırıkhan MEM voleybol turnuvasında şampiyon oldu - Son Dakika

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