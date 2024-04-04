Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal mazbatasını aldı

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Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen Ahmet Önal mazbatasını aldı

KIRIKKALE - 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen Ahmet Önal, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Kırıkkale Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Kaya, CHP'den Belediye Başkanı Seçilen Ahmet Önal'a mazbatasını takdim etti. Başkan Önal, partililer ve çok sayıda vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Zafer Caddesi'nden belediyeye kadar yürüdü. Vatandaşlara seslenen Başkan Önal, "Çok tarihi bir oy aldık. Yüzde 50 oy aldık. Her iki kişiden birisi bize oy verdi. Bize oy veren de bize oy vermeyen de herkesten Allah razı olsun. Bugün çok mutluyum bugün çok gururluyum. Bir an önce hizmete başlamak istiyoruz. Yola çıkarken bir şey dedik: 'Ahmet Önal bu kenti 200 bin Kırıkkaleli ile beraber yönetecek dedik.' Sözümü tutacağım. Benim için hiçbir ayrım yok. Benim için şuralı buralı yok. Benim için insan var. Herkesi kucaklayacağız, herkesle sarılacağız. Herkesle beraber yürüyeceğiz. Herkesle omuz omuza beraber yürüyeceğiz. Hep birlikte güzel Kırıkkale'mize hizmet edeceğiz, söz veriyorum. Sorunu olan problemi olan derdi olan herkes Kırıkkale Belediyesi'ne çıksın" diye konuştu.

Önal, genç ve emekli vatandaşların yalnız olmadığını belirterek, "Artık bu kentte hiç kimse yalnız değil. Artık bu kentte hiçbir gariban yalnız değil. Artık bu kentte kadınlarımız yalnız değil. Bu kentte gençlerimiz emeklilerimiz yalnız değil. Artık bu kentin arkasında Ahmet Önal ve Kırıkkale Belediyesi var" dedi.

Konuşmasının ardından Önal, görevi Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır'dan devraldı.