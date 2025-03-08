Kırıkkale Belediye Başkanı, Kadınlar Günü'nü Kutladı

Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, belediyede çalışan kadın personel ile Belediye Düğün Salonu'nda iftar yemeğinde buluştu.

Belediye çalışanları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla düzenlenen iftar yemeğinde Başkan Önal ile birlikte bir araya geldi. Başkan Önal, kadınlara baharın gelişini simgeleyen sukulent çiçeği hediye etti.

Konuşmasında 8 Mart'ın önemini vurgulayan Başkan Önal, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle Kırıkkalemiz için birlikte emek verdiğimiz kadın çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu bağlamda başta güzel kentimizde yaşayan kadınlar olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi.