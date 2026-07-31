Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: "Sürücü adaylarımıza konforlu bir ortam sağlayacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: "Sürücü adaylarımıza konforlu bir ortam sağlayacağız"

Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: "Sürücü adaylarımıza konforlu bir ortam sağlayacağız"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, sürücü kurslarının direksiyon eğitimleri ile uygulama sınavlarının gerçekleştirildiği alana modern bir bekleme tesisi kazandırılacağını açıkladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, sürücü kurslarının direksiyon eğitimleri ile uygulama sınavlarının gerçekleştirildiği alana modern bir bekleme tesisi kazandırılacağını açıkladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Belediye Başkan Yardımcısı Eda Gökçe Toprak ve Sürücü Kursları Derneği Başkanı Ömer Ayçiçek ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan değerlendirmelerde sürücü adayları, kurs eğitmenleri ve sınav görevlilerinin ihtiyaçları ele alındı. Başkan Önal, sürücü adayları için daha düzenli ve konforlu bir eğitim ortamı oluşturacaklarını belirterek, "Osmangazi Mahallemizde, sürücü kurslarının direksiyon eğitimleri ve uygulama sınavlarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunduk. Bölgede uzun süredir hissedilen önemli bir ihtiyacı yerinde değerlendirdik" dedi.

Yeni tesisin kısa süre içinde hayata geçirileceğini ifade eden Önal, "Sürücü adaylarımızın, kurs eğitmenlerimizin ve sınav görevlilerimizin kullanabileceği oturma alanı, mescit ve tuvaletin bulunduğu modern bir bekleme alanını şehrimize kazandıracağız. Kırıkkale'mizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek hayatı kolaylaştıracak projeleri birer birer hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kırıkkale Belediyesi, Yerel Haberler, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: 'Sürücü adaylarımıza konforlu bir ortam sağlayacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Mültecilikten NBA’ye uzanan örnek hayat Mültecilikten NBA'ye uzanan örnek hayat

12:39
Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam
Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam!
12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
11:13
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın’daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 12:44:11. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: "Sürücü adaylarımıza konforlu bir ortam sağlayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.