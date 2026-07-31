Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: "Sürücü adaylarımıza konforlu bir ortam sağlayacağız"

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, sürücü kurslarının direksiyon eğitimleri ile uygulama sınavlarının gerçekleştirildiği alana modern bir bekleme tesisi kazandırılacağını açıkladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Belediye Başkan Yardımcısı Eda Gökçe Toprak ve Sürücü Kursları Derneği Başkanı Ömer Ayçiçek ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan değerlendirmelerde sürücü adayları, kurs eğitmenleri ve sınav görevlilerinin ihtiyaçları ele alındı. Başkan Önal, sürücü adayları için daha düzenli ve konforlu bir eğitim ortamı oluşturacaklarını belirterek, "Osmangazi Mahallemizde, sürücü kurslarının direksiyon eğitimleri ve uygulama sınavlarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunduk. Bölgede uzun süredir hissedilen önemli bir ihtiyacı yerinde değerlendirdik" dedi.

Yeni tesisin kısa süre içinde hayata geçirileceğini ifade eden Önal, "Sürücü adaylarımızın, kurs eğitmenlerimizin ve sınav görevlilerimizin kullanabileceği oturma alanı, mescit ve tuvaletin bulunduğu modern bir bekleme alanını şehrimize kazandıracağız. Kırıkkale'mizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek hayatı kolaylaştıracak projeleri birer birer hayata geçiriyoruz" diye konuştu.