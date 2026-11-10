Kırıkkale Belediyesi, 10 Kasım için Atatürk fotoğraf sergisi açtı

Kırıkkale Belediyesi, 10 Kasım için Atatürk fotoğraf sergisi açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Belediyesi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü kapsamında Ata Sosyal Tesisleri'nde fotoğraf sergisi düzenledi. Sergiyi gezen Belediye Başkanı Ahmet Önal fotoğrafları inceledi, gül bıraktı; Hüseyin Kahya Parkı'nda da lokma ikram edildi.
Kırıkkale Belediyesi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenlendi.
Kırıkkale Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Ata Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Atatürk Fotoğraf Sergisi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Önal, sergilenen fotoğrafları inceleyerek gül bıraktı. Anma etkinlikleri kapsamında Hüseyin Kahya Parkı'nda da öğle namazının ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.
Kaynak: İHA
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