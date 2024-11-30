Kırıkkale Belediyesi, Araç Filosunu Genişletti - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi, Araç Filosunu Genişletti

Kırıkkale Belediyesi, Araç Filosunu Genişletti

Kırıkkale Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla 4 adet kazıyıcı ve yükleyici dahil toplam 27 yeni iş makinesi alarak araç parkını genişletti. Başkan Ahmet Önal, bu yatırımla daha hızlı ve etkili hizmet sunmayı hedeflediklerini açıkladı.

30.11.2024 17:37  Güncelleme: 17:53
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Kırıkkale Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla mevcut araç filosuna 4 adet kazıyıcı ve yükleyici ekledi. Belediye, son iki ayda toplam 27 yeni iş makinesi alarak büyük bir yatırımla araç parkını genişletti.

Kırıkkale Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla aldığı yeni iş makineleriyle yol yapım, park ve bahçe düzenlemesi ile bakım ve onarım çalışmalarında daha hızlı ve etkili hizmet sunmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Ahmet Önal, konuya ilişkin açıklamasında, "Vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için bahanelere sığınmadan, yılmadan ve yorulmadan gece gündüz çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizi en iyi ve en hızlı şekilde yerine getirebilmek için araç filomuzu sürekli güçlendirmemiz, en son teknoloji ekipmanlara sahip olmamız gerekiyor. Ekim ayı içerisinde aldığımız 23 iş makinesi ile birlikte toplam 27 yeni iş makinesini belediyemiz bünyesine kazandırdık. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Belediyesi, Araç Filosunu Genişletti - Son Dakika

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