Kırıkkale Belediyesi, Araç Filosunu Genişletti

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Kırıkkale Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla mevcut araç filosuna 4 adet kazıyıcı ve yükleyici ekledi. Belediye, son iki ayda toplam 27 yeni iş makinesi alarak büyük bir yatırımla araç parkını genişletti.

Kırıkkale Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla aldığı yeni iş makineleriyle yol yapım, park ve bahçe düzenlemesi ile bakım ve onarım çalışmalarında daha hızlı ve etkili hizmet sunmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Ahmet Önal, konuya ilişkin açıklamasında, "Vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için bahanelere sığınmadan, yılmadan ve yorulmadan gece gündüz çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizi en iyi ve en hızlı şekilde yerine getirebilmek için araç filomuzu sürekli güçlendirmemiz, en son teknoloji ekipmanlara sahip olmamız gerekiyor. Ekim ayı içerisinde aldığımız 23 iş makinesi ile birlikte toplam 27 yeni iş makinesini belediyemiz bünyesine kazandırdık. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE