Kırıkkale Belediyesi Dünya Satranç Günü'nde Turnuva Düzenledi - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi Dünya Satranç Günü'nde Turnuva Düzenledi

Kırıkkale Belediyesi Dünya Satranç Günü\'nde Turnuva Düzenledi

Kırıkkale Belediyesi, 20 Temmuz Dünya Satranç Günü'ne özel bir satranç turnuvası düzenledi. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Belediye Başkanı Av. Ahmet Önal takdim etti.

20.07.2024 19:53  Güncelleme: 19:55
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Kırıkkale Belediyesi, 20 Temmuz Dünya Satranç Günü'ne özel bir satranç turnuvası düzenledi. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Belediye Başkanı Av. Ahmet Önal takdim etti.

Bilim Merkezinde düzenlenen turnuvaya 7-12 yaş aralığındaki 50 öğrenci katıldı. Kıyasıya geçen müsabakalarda çocuklar aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, dereceye giren çocukları tebrik ederek, "Bu tür turnuvalarımızın devamı gelecek. Satranç, sabır ve problem çözme becerilerini geliştiren önemli bir spor dalı. Çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Turnuvada dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Belediye Başkanı Av. Ahmet Önal takdim etti. İkinci grup ödüllerini CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, üçüncü grup ödüllerini ise Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Eldemir verdi. Kırıkkale Satranç İl Temsilcisi Bülent Köksal, turnuvaya ev sahipliği yapan Başkan Önal'a teşekkür etti. Etkinlik sonunda tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Belediyesi Dünya Satranç Günü'nde Turnuva Düzenledi - Son Dakika

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