Kırıkkale Belediyesi\'nde 3 personel gözaltına alındı, idari soruşturma başlatıldı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale Belediyesi'nde görev yapan 3 personel gözaltına alındı. Belediye, söz konusu personel hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kırıkkale Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediyemizde görev yapan üç personel hakkındaki iddialara ilişkin yürütülen şahsi soruşturma kapsamında, bugün ilgili personellerin bulunduğu birimlerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, söz konusu personeller hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır. Bu konuda belediyemizce ilgili personeller hakkında da idari soruşturma başlatılmıştır.

Kurumumuz, hukukun üstünlüğüne olan inancı doğrultusunda, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi amacıyla emniyet ve yargı birimleriyle tam bir işbirliği ve şeffalık içerisinde hareket etmektedir. Yargı mercilerinin yetkisinde bulunan soruşturma süreci, tarafımızca hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir."