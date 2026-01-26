Kırıkkale'de Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Uygulaması - Son Dakika
Kırıkkale'de Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Uygulaması

26.01.2026 17:17  Güncelleme: 18:43
Kırıkkale Belediyesi, çocuk parklarının güvenliğini artırmak amacıyla parklara güvenlik kamerası yerleştirme çalışmalarına başladı. Uygulama, yıl sonuna kadar tüm parkları kapsayacak ve çocukların daha güvenli ortamlarda vakit geçirmesi hedefleniyor.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediyesi, kent genelindeki çocuk parklarının güvenliğini artırmak amacıyla parklara güvenlik kamerası yerleştirme çalışmalarına başladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından park alanlarına güvenlik kameraları kuruluyor. Uygulamanın yıl sonuna kadar kent genelindeki tüm çocuk parklarını kapsaması hedefleniyor.

Belediye ekiplerince sürdürülen çalışmalarla, park alanlarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve çocukların daha güvenli ortamlarda vakit geçirmesi amaçlanıyor. Kamera sistemleri sayesinde parklar 7/24 izlenebilir hale gelecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, parkların güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Şehir genelindeki mahalle parklarımıza güvenlik kameraları yerleştiriyoruz. Park ve Bahçeler ile Bilgi İşlem Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kurulumuna başlanan bu sistemle çocuklarımız ve ailelerimiz için daha güvenli, huzurlu ve kontrollü bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

