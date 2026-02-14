"Seni seviyorum" sürprizi hem güldürdü hem endişelendirdi - Son Dakika
"Seni seviyorum" sürprizi hem güldürdü hem endişelendirdi

"Seni seviyorum" sürprizi hem güldürdü hem endişelendirdi
14.02.2026 10:22  Güncelleme: 10:23
Kırıkkale'de belediye personeli, Sevgililer Günü dolayısıyla eşlerini arayarak 'Seni seviyorum' dedi. Beklenmedik bu telefonlar, eşler arasında esprili diyaloglara neden oldu.

Kırıkkale'de Sevgililer Günü dolayısıyla belediye personelinin eşlerini arayıp "Seni seviyorum" demesi, gülümseten diyaloglara sahne oldu. Beklenmedik sözler karşısında bazı eşlerin "Başına taş mı düştü?", "İBAN at" ve "Bir şey yaptın galiba" şeklindeki esprili tepkileri dikkat çekti.

Kırıkkale Belediyesi'nde Sevgililer Günü dolayısıyla yüzleri gülümseten bir sürpriz hazırlandı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün organizasyonunda, belediyenin farklı birimlerinde çalışan personel, eşlerini telefonla arayarak "Seni seviyorum" dedi. Beklenmedik anda gelen bu romantik sözler ise telefondaki eşleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Kimi "Başına taş mı düştü?" diye sorarken, kimi "Köyden kötü haber mi var?" diyerek endişelendi. Bazıları ise "İBAN at", "Ne oldu hayırdır?", "Bir şey yaptın galiba" ve "Bu işin içinde başka bir şey var" gibi esprili cevaplar verdi. Ortaya çıkan renkli diyaloglar hem çalışanlar hem de izleyenler için unutulmaz anlara sahne oldu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Kırıkkale, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Seni seviyorum' sürprizi hem güldürdü hem endişelendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: "Seni seviyorum" sürprizi hem güldürdü hem endişelendirdi - Son Dakika
