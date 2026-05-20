Kırıkkale\'de 19 Mayıs coşkusu: Yüzlerce vatandaş, metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü

Kırıkkale'de 19 Mayıs coşkusu, metrelerce uzunluğundaki dev Türk bayrağıyla düzenlenen fener alayında sokaklara taştı. Konser programında şarkılara eşlik eden vatandaşlar, bayram sevincini gece boyunca sürdürdü.

Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, fener alayı yürüyüşü ve konser programıyla coşkuyla kutlandı. Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Çalılıöz Köprüsü'nde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan kalabalık, bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Metrelerce uzunluğundaki dev Türk bayrağının da taşındığı fener alayı, Atatürk Bulvarı üzerinden devam ederek Büyük Şehir Parkı'nda sona erdi.

Programda konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirterek, gençliğin Cumhuriyet'in en büyük güvencesi olduğunu söyledi. Önal, milli bayramların birlik ve beraberliğin güçlenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından sanatçılar Okan Babacan ve Duygu Kutlu sahne aldı. Alanı dolduran vatandaşlar, seslendirilen şarkılara eşlik ederek bayram coşkusunu yaşadı.

Fener alayına elektrikli bisikletini Türk bayraklarıyla donatarak katılan Gülhan Mutlu, "Milliyetçi bir bayan olarak böyle etkinlikleri hiç kaçırmıyorum. Atatürk'ün izinde ilelebet yürümeye devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Arap Mustafa Çakır ise, "Atatürk'ün 'Doğum günüm' dediği, aslında Türk milletinin doğduğu ve Cumhuriyet ateşinin yandığı gün bugün. 19 Mayıs, tüm gençlerimize kutlu olsun. Allah Atatürk'e rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun" diye konuştu.

Ertuğrul Baloğlu da, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Mutluyuz, gururluyuz. Nice bayramlara diyoruz. Herkesin bayramını buradan kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE