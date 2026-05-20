Kırıkkale'de 19 Mayıs coşkusu: Yüzlerce vatandaş, metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de 19 Mayıs coşkusu: Yüzlerce vatandaş, metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü

Kırıkkale\'de 19 Mayıs coşkusu: Yüzlerce vatandaş, metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü
20.05.2026 01:55  Güncelleme: 01:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, metrelerce uzunluğundaki dev Türk bayrağı eşliğinde düzenlenen fener alayı ve konserle coşkuyla kutlandı.

Kırıkkale'de 19 Mayıs coşkusu, metrelerce uzunluğundaki dev Türk bayrağıyla düzenlenen fener alayında sokaklara taştı. Konser programında şarkılara eşlik eden vatandaşlar, bayram sevincini gece boyunca sürdürdü.

Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, fener alayı yürüyüşü ve konser programıyla coşkuyla kutlandı. Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Çalılıöz Köprüsü'nde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan kalabalık, bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Metrelerce uzunluğundaki dev Türk bayrağının da taşındığı fener alayı, Atatürk Bulvarı üzerinden devam ederek Büyük Şehir Parkı'nda sona erdi.

Programda konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirterek, gençliğin Cumhuriyet'in en büyük güvencesi olduğunu söyledi. Önal, milli bayramların birlik ve beraberliğin güçlenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından sanatçılar Okan Babacan ve Duygu Kutlu sahne aldı. Alanı dolduran vatandaşlar, seslendirilen şarkılara eşlik ederek bayram coşkusunu yaşadı.

Fener alayına elektrikli bisikletini Türk bayraklarıyla donatarak katılan Gülhan Mutlu, "Milliyetçi bir bayan olarak böyle etkinlikleri hiç kaçırmıyorum. Atatürk'ün izinde ilelebet yürümeye devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Arap Mustafa Çakır ise, "Atatürk'ün 'Doğum günüm' dediği, aslında Türk milletinin doğduğu ve Cumhuriyet ateşinin yandığı gün bugün. 19 Mayıs, tüm gençlerimize kutlu olsun. Allah Atatürk'e rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun" diye konuştu.

Ertuğrul Baloğlu da, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Mutluyuz, gururluyuz. Nice bayramlara diyoruz. Herkesin bayramını buradan kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de 19 Mayıs coşkusu: Yüzlerce vatandaş, metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Nevşehir’de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı torun tutuklandı Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor

23:28
22 yılık hasret sona erdi Arsenal Premier Lig şampiyonu
22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
22:36
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
20:24
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
19:34
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 02:14:36. #7.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de 19 Mayıs coşkusu: Yüzlerce vatandaş, metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.