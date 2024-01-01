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Kırıkkale'de 2023 Yılında Doğan Bebeklerden Mehmet Efe Kuvözde, Yiğit Efe Anne Kucağında Yeni Yıla Girdi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 2023 Yılında Doğan Bebeklerden Mehmet Efe Kuvözde, Yiğit Efe Anne Kucağında Yeni Yıla Girdi

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 2023 yılının son saatlerinde dünyaya gelen bebeklerden biri kuvözde, diğeri ise anne kucağında yeni yıla girdi. Bebeklere altın takılan ve yeni yılını kutlayan Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ailelere mutluluklar diledi.

Kırıkkale\'de 2023 Yılında Doğan Bebeklerden Mehmet Efe Kuvözde, Yiğit Efe Anne Kucağında Yeni Yıla Girdi
01.01.2024 - 01:48,  Güncelleme: 01:50
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Kırıkkale'de 2023 yılının son saatlerinde dünyaya gelen bebeklerden Mehmet Efe kuvözde, Yiğit Efe ise anne kucağında yeni yıla girdi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 2023 yılının son saatlerinde dünyaya gelen bebeğe Yiğit Efe ismi verildi. Zeynep Nur (23) ve Kamil Gençer (23) çiftinin yılın son saatlerinde bir erkek çocuğu oldu. 3 kilogram 200 ağırlığında erkek bebek dünyaya getiren Zeynep Nur Gençer, ikinci kez annelik sevincini yaşadığını ve çok mutlu olduğunu belirtti. Normal doğum yapan Gençer, "Çok mutluyuz, valimiz ve belediye başkanımız geldi. Bebeğimizin sağlık durumuz çok şükür iyi. 3 kilo 200 gram ağırlığında. Şuan hiçbir sorun yok. İsmini 'Yiğit Efe' olarak verdik. Yeni yılın herkese sağlıklı ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Saadet (32) ve Fatih Karadoğan (27) çiftinin bebeği Mehmet Efe de yılın son saatlerinde dünyaya gözünü açtı. Sezaryen doğumla 3 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getiren Saadet Karadoğan, anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Sarılık sebebiyle bebeğini kuvöze alındığını belirten anne Karadoğan, "Çok mutluyum yıl başına denk geldi. Çocuğuma kendi doktorumun ismini verdim. Sarılık sebebiyle bebeğim kuvöze alındı. Buradaki bütün personele teşekkür ediyorum. Benimle çok iyi ilgilendiler" ifadesini kullandı.

Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni doğan iki bebeğe altın taktı, hastane personelinin yeni yılını kutladı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de 2023 Yılında Doğan Bebeklerden Mehmet Efe Kuvözde, Yiğit Efe Anne Kucağında Yeni Yıla Girdi - Son Dakika


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