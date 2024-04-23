Kırıkkale\'de 23 Nisan kutlamaları Mehter Takımı eşliğinde yapıldı

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Kırıkkale'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından da çeşitli gösteriler yapıldı.

Kırıkkale'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, belediye önünden Mehter Takımı eşliğinde başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Kurum müdürleri, askeri birlik, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Kutlama etkinlikleri, öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösterilerle devam etti. Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, günün anlam ve önemi ile ilgili düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere ödüllerini verdi.

Hatice Kübra Baykal (10), "23 Nisan benim için mutluluk, sevinç, coşku, egemenliği ifade ediyor" dedi.

Mine Şereföz (10) ise 23 Nisan'ın çocuklar için çok önemli bir bayram olduğunu söyledi. - KIRIKKALE