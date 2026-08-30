Kırıkkale\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, Kırıkkale'de düzenlenen resmi törenlerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Kırıkkale Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Tören, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Kutlama töreni daha sonra Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Vali Sarıibrahim, törene katılanların bayramını kutladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler seslendirilirken, halk oyunları ekipleri de gösteriler sundu. Kutlamalar, askeri birliklerin tören geçidiyle sona erdi.