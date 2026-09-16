Kırıkkale'de Ahilik Haftası mehterli yürüyüş ve pilav ikramıyla kutlandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Ahilik Haftası mehterli yürüyüş ve pilav ikramıyla kutlandı

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Kırıkkale\'de Ahilik Haftası mehterli yürüyüş ve pilav ikramıyla kutlandı
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Kırıkkale'de Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen program, Belediye önünden Cumhuriyet Meydanı'na mehter takımı eşliğinde yürüyüşle başladı. Programda yılın ahisi, kalfası ve çırağına cübbe giydirilip şed kuşatıldı, sergi gezildi ve ahilik pilavı ikram edildi.

Kırıkkale'de Ahilik Haftası, mehter takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüş ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kırıkkale'de Ahilik Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Kırıkkale Belediyesi önünde bir araya gelen Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, protokol üyeleri, esnaf temsilcileri ve öğrenciler, mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Ticaret İl Müdürü Mehmet Demir, ahiliğin ticaret hayatındaki önemine dikkat çekerek, "Ahilik ticarette ve alışverişte güzel ahlakı, dürüstlüğü, yardımseverliği ve dayanışmayı öngören bir kültürün adıdır. Bizlere düşen görev ise ahilik değerlerini yaşatmak ve bu değerleri özellikle genç nesillerimize aktarmaktır" dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Cebeci de, "Ahi Evran-ı Veli tarafından kurulan Ahilik Teşkilatı, günümüze kadar varlığını sürdürmüş, değerini her geçen gün artırmış ve bundan sonra da varlığını sürdürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Programda "Yılın Ahisi" seçilen Nuri Erduran, "Yılın Kalfası" Gökhan Yönter ve "Yılın Çırağı" Eren Öçal'a cübbe giydirilerek şed kuşatıldı. Öğrenciler de halk oyunu gösterisi sundu.

Kadın kooperatifleri ile unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yer aldığı serginin gezilmesiyle devam eden program, Ahilik pilavı ikramıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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