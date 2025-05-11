Kırıkkale'de Anneler Günü kutlandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Anneler Günü kutlandı

Kırıkkale\'de Anneler Günü kutlandı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Anneler Günü dolasıyla düzenlenen etkinlikte annelerle bir araya geldi.

11.05.2025 18:39  Güncelleme: 18:41
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Anneler Günü dolasıyla düzenlenen etkinlikte annelerle bir araya geldi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde Balışeyh Kaymakamlığı, Balışeyh Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anneler Günü programı düzenlendi. Şehit anneleriyle yakından ilgilenen Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, tüm annelere çiçek takdim ederek günlerini kutladı. Vali Makas, yaptığı açıklamada, "Milletimizin ve ailemizin temel direği olan; sevgi, şefkat ve fedakarlığın timsali annelerimizin Anneler Günü'nü idrak ediyoruz. Onlar ki, evlatlarını vatanına, milletine hayırlı birer fert olarak yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs geren, dualarıyla yolumuzu aydınlatan en kıymetli varlıklarımızdır" dedi.

Tarihten örnekler veren Vali Makas, Nene Hatun ve Halime Çavuş gibi kahraman anneleri hatırlatarak, "Güçlü toplumların temelinde güçlü aileler, güçlü ailelerin temelinde ise anneler vardır. Bu anlamlı günde, başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, kendilerine sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum. Rabbim, onların üzerimizdeki haklarını ödeme konusunda bizlere yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.

Programa, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile eşi Emine Durmuş, Balışeyh Kaymakamı Ali Kaan Tunçer, Belediye Başkanı Savaş Akyüz, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve çok sayıda davetli katıldı. Program, şehit anneleri ve protokol üyeleriyle birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Anneler Günü kutlandı - Son Dakika

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