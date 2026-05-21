Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: "Su taşkınlarına karşı tüm imkanlarımızla sahadayız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: "Su taşkınlarına karşı tüm imkanlarımızla sahadayız"

Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: "Su taşkınlarına karşı tüm imkanlarımızla sahadayız"
21.05.2026 20:52  Güncelleme: 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, aşırı yağış nedeniyle oluşan su taşkınlarına karşı ekiplerin 65 personel ve çok sayıda araçla aralıksız çalıştığını açıkladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, etkili olan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen su taşkınlarına karşı ekiplerin tüm imkanlarıyla sahada aralıksız çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kent genelinde etkili olan sağanak sonrası ekiplerin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti. Önal, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 5 araç, 15 personel ve 5 dalgıç motorla su tahliye çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Yağış nedeniyle oluşan arıza ve olumsuzluklara da müdahale edildiğini ifade eden Başkan Önal, "2 büyük loder kepçe, 2 greyder, 6 kepçe, 3 vidanjör, 3 ranger pick-up, 2 Athego kamyon, 3 transit pick-up ve 65 personelimizle sahadayız. Şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor" dedi.

Yağışın hafiflemesiyle birlikte kolektörlerin rahatlamaya başladığını belirten Önal, ekiplerin su tahliyesi ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: 'Su taşkınlarına karşı tüm imkanlarımızla sahadayız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Unai Emery, Avrupa Ligi’ni 5. kez kazandı Unai Emery, Avrupa Ligi'ni 5. kez kazandı
İran, Hürmüz Boğazı’nda denetim altındaki sınırları açıkladı İran, Hürmüz Boğazı'nda denetim altındaki sınırları açıkladı
Manisa’daki Demirköprü Barajı’ndan Marmara Gölü’ne su aktarılacak Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 21:36:14. #7.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: "Su taşkınlarına karşı tüm imkanlarımızla sahadayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.