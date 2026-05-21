Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: "Su taşkınlarına karşı tüm imkanlarımızla sahadayız"

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, etkili olan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen su taşkınlarına karşı ekiplerin tüm imkanlarıyla sahada aralıksız çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kent genelinde etkili olan sağanak sonrası ekiplerin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti. Önal, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 5 araç, 15 personel ve 5 dalgıç motorla su tahliye çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Yağış nedeniyle oluşan arıza ve olumsuzluklara da müdahale edildiğini ifade eden Başkan Önal, "2 büyük loder kepçe, 2 greyder, 6 kepçe, 3 vidanjör, 3 ranger pick-up, 2 Athego kamyon, 3 transit pick-up ve 65 personelimizle sahadayız. Şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor" dedi.

Yağışın hafiflemesiyle birlikte kolektörlerin rahatlamaya başladığını belirten Önal, ekiplerin su tahliyesi ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. - KIRIKKALE