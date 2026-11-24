Kırıkkale'nin Balışeyh ve Sulakyurt ilçelerinde vatandaşlara koruyucu aile olma süreci anlatılırken evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik destek projesi tanıtıldı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim, Balışeyh ve Sulakyurt'ta düzenlenen bilgilendirme programlarına katıldı. Her 2 ilçede de bir çocuğa güvenle büyüyebileceği bir aile ortamı sunmanın yolları ele alındı. Çocuklara yuvalarını açmak isteyen vatandaşlara koruyucu aile olma süreci hakkında bilgi verildi.

Programların bir diğer gündem maddesi ise evlilik hazırlığındaki gençler oldu. Katılımcılara, gençlerin yuva kurma sürecini desteklemeyi amaçlayan Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi hakkında bilgi verildi.

Yapılan açıklamada, "Çocuklarımıza yuvalarını açan koruyucu ailelerimize gönülden teşekkür ediyor, yuva kurmaya hazırlanan gençlerimize mutluluklar diliyoruz" denildi.

Programlarda, Balışeyh Kaymakamı Muhammet Raşit Aktay, Sulakyurt Kaymakamı Mehmet Miraç Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kayhan Canal, ilçe müdürleri ve vatandaşlar katıldı.