Kırıkkale\'de Bayram Trafiği Yoğunlaştı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı öncesi araç trafiği arttı. Memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kent genelindeki ana arterlerde araç yoğunluğu gözlendi. Özellikle Kırıkkale-Samsun D200 kara yolunun Yahşihan ilçesi geçişinde trafik zaman zaman yoğunlaşırken, Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda ise trafiğin akıcı şekilde ilerlediği görüldü.

Kara yollarındaki trafik hareketliliği havadan görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda denetim ve yönlendirme çalışması yaptı. Trafiğin aksamaması için ekipler, meydana gelen maddi hasarlı kazalara da kısa sürede müdahale etti. Bayram arifesinde trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor. - KIRIKKALE