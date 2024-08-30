Kırıkkale'de Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Kırıkkale'de Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü törenleri düzenlendi

Kırıkkale\'de Büyük Zafer\'in 102. yıl dönümü törenleri düzenlendi

Kırıkkale'de, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenler düzenlendi. Törende Atatürk büstüne çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu ve konuşmalar yapıldı. Törenler, öğrencilerin şiir okuması ve tören geçişiyle sona erdi.

30.08.2024 11:52  Güncelleme: 11:54
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Kırıkkale'de, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne valilik, Garnizon Komutanlığı ve belediyenin çelenkleri bırakıldı. Vali Mehmet Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşların katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu. Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden törende, Vali Makas, askeri araçla vatandaşları ve askeri birliği selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Hukuk Teğmen Esra Şişman, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 102. yılını ulusça kutlamanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Kutlamalar, öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından tören geçişiyle son buldu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü törenleri düzenlendi - Son Dakika

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