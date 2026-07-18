Kırıkkale'de Çocuklara Sinema Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de Çocuklara Sinema Keyfi

18.07.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de TRT sinema tırında çocuklar, sevilen çizgi filmleri izleyerek eğlenceli anlar yaşadı.

Kırıkkale'de, TRT sinema tırını ziyaret eden çocuklar, sevilen çizgi film ve animasyon yapımlarını izleme imkanı buldu. Sinemayla ilk kez tanışan bazı çocukların heyecanı yüzlerine yansıdı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) ait sinema tırı, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda çocukları ağırladı. Gösterim öncesinde heyecanla yerlerini alan çocuklar, çizgi film ve animasyon yapımlarını ilgiyle izledi. Rafadan Tayfa ve Nasreddin Hoca gibi sevilen karakterlerin yer aldığı gösterimler, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Sinemaya ilk kez giren bazı çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim de AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ile birlikte sinema tırını ziyaret ederek çocuklarla bir süre film izledi. Vali Sarıibrahim, TRT Genel Müdürlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğin çocuklar için önemli olduğunu belirterek, "TRT Genel Müdürlüğümüzün öncülüğünde, Genel Müdürümüzün kişisel desteği ve gayretiyle ilimizde bulunan tırımızda çocuklarımızla bir araya geldik. TRT'nin yapımı olan, Anadolu'yu anlatan, yerli ve milli değerlerimizi içeren oyunlar, çizgi filmler ve animasyonlarla çocuklarımızla birlikte olmak istedik. Onlar bizim umudumuz, mutluluğumuz ve gururumuz" dedi.

TRT'nin değişen ve gelişen yayın vizyonunu takdir ettiklerini ifade eden Sarıibrahim, bu tür etkinliklerin Kırıkkale başta olmak üzere 81 ilde ve farklı ülkelerde devam etmesini temenni etti. Sarıibrahim, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen TRT çalışanlarına da teşekkür etti.

Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Halise Zümra, sinema deneyiminin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Çok güzeldi ve çok eğlenceliydi. Sinemaya girdiğimde çok heyecanlandım. Uzun süredir buradayız. Çok güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Çocuğuyla birlikte etkinliğe katılan bir veli ise kızının gösterimde çok eğlendiğini söyledi. Etkinlikten memnun kaldıklarını belirten veli, yeniden gösterime katılacaklarını ifade etti.

Film gösteriminin ardından Türk Kızılay'ı tarafından çocuklara ve ailelerine limonata ile kek ikram edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait Gezici Kütüphane otobüsü de çocuklardan ilgi gördü. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Ergeç de çocuklarla yakından ilgilenerek etkinliği takip etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nasreddin Hoca, Rafadan Tayfa, Kültür Sanat, Kırıkkale, Sinema, Yaşam, Yerel, Trt, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Çocuklara Sinema Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya bu olayı konuşuyor: Beyaz Saray’da Trump’ı utandıran ’bahis’ skandalı Dünya bu olayı konuşuyor: Beyaz Saray'da Trump'ı utandıran 'bahis' skandalı
Oğuzhan Uğur’un gözaltına alındığı operasyonda mali müşavirlere de gözaltı Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı operasyonda mali müşavirlere de gözaltı
11 yıllık evliliği sona eren gurbetçi lokma dağıttı Yazdığı not bomba 11 yıllık evliliği sona eren gurbetçi lokma dağıttı! Yazdığı not bomba
Greenwood’dan Cristiano Ronaldo itirafı Greenwood'dan Cristiano Ronaldo itirafı
Galatasaray’dan Greenwood ve Trossard’ı gölgede bırakacak 100 milyon Euro’luk transfer Galatasaray'dan Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyon Euro'luk transfer
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

16:15
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
16:07
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor İstirahat raporlarında yeni dönem
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
15:37
Turizm cenneti ilçe bu olayla çalkalanıyor Vatandaşa yedireceklerdi
Turizm cenneti ilçe bu olayla çalkalanıyor! Vatandaşa yedireceklerdi
14:35
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
14:29
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı Bir milletvekili daha AK Parti’ye geçebilir
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir
13:38
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent’i bombaladı
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 17:00:45. #7.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Çocuklara Sinema Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.