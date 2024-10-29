Kırıkkale'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kırıkkale\'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü, 'Cumhuriyet şehri' Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlandı. Validen, tugay komutanına kadar pek çok katılımcının yer aldığı törende, çeşitli gösteriler de sergilendi.

29.10.2024 13:03  Güncelleme: 13:09
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, 'Cumhuriyet şehri' Kırıkkale'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü, 'Cumhuriyet şehri' Kırıkkale'de büyük bir coşku içinde kutlandı. Fevzi Çakmak Caddesi'nde gerçekleştirilen törene katılan Vali Mehmet Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törende, çeşitli gösteriler sergilendi. Bir anaokulu öğrencisi, Cumhuriyet'in ilan edilişini temsilen hazırlanan gazeteyi "Yazıyor, yazıyor! Cumhuriyet'in ilan edildiğini yazıyor!" diyerek Vali Makas'a teslim etti.

Vali Mehmet Makas, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını Kırıkkale'de büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirterek, "Bin yıllık devlet geleneğimizin son halkasını oluşturan Cumhuriyetimiz, ilk asrını tamamlayarak 'Türk'ün çağı, Türkiye Yüzyılı' dediğimiz yeni bir döneme adım atıyor. Bu özel günü Kırıkkale'mizde tüm halkımızla birlikte sevinçle kutluyoruz" dedi.

Kutlamalar, resmi tören geçidi ile sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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