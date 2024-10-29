Kırıkkale\'de Cumhuriyet\'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

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Kırıkkale'de Cumhuriyet'in 101. yılı, yüzlerce vatandaşın katıldığı coşkulu bir fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

Kırıkkale'de Cumhuriyet'in 101. yılı, coşkulu bir fener alayı yürüyüşüyle kutlandı. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla belediye önünden başlayan yürüyüş, Zafer Caddesi, Ankara Caddesi ve Hürriyet Bulvarı güzergahını izleyerek Büyük Şehir Parkı'nda sona erdi. Vatandaşlar, yürüyüş sırasında dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Bando takımının eşlik ettiği ve meşalelerle aydınlanan yürüyüşte marşlar da seslendirildi. Cumhuriyet coşkusu, vatandaşlara büyük bir gurur ve heyecan yaşattı. Yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Cumhuriyet'in 101. yılını tüm hemşehrilerimizle birlikte gururla kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE