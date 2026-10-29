Kırıkkale\'de Cumhuriyet\'in 103. yılı kutlamasında balonlar gökyüzüne bırakıldı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, oratoryo seslendirdi. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Bize düşen Cumhuriyetimizi yüceltmek, büyütmek ve yaşatmak. Bunun için sözümüz var" dedi. Programda, üzerinde Cumhuriyet Bayramı mesajı bulunan pankart balonlarla gökyüzüne bırakıldı.

Kırıkkale'de, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Etkinliğe Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin okuduğu şiirler ve seslendirdikleri oratoryo ile devam etti.

Programda konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Çocuklarımız, 103 yıllık Cumhuriyetimizin geçmişini bize özetlediler. Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu, hangi fedakarlıklarla, hangi şartlarla, hangi zorluklarla kurulduğunu ve bize armağan edildiğini en iyi şekilde anlattılar. Bize düşen Cumhuriyetimizi yüceltmek, büyütmek ve yaşatmak. Bunun için sözümüz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, onun ilke ve devrimlerini savunmaya, Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından üzerinde "Cumhuriyetin 103. Yılı Kutlu Olsun" yazılı pankart, uçan balonlara bağlanarak gökyüzüne bırakıldı.

Kutlama programı, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve beraberindekilerin etkinlik kapsamında hazırlanan atölyeleri ziyaret etmesiyle sona erdi.