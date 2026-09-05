Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş eden 8 şüpheli, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş eden 8 şüpheli, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı

Kırıkkale\'de düğünlerde havaya ateş eden 8 şüpheli, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı
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Kırıkkale'de farklı tarihlerdeki düğünlerde havaya ateş ettiği belirlenen 8 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'nın eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 ruhsatlı tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

KIRIKKALE'de düğünlerde havaya ateş ettiği belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda tabanca ve mermi ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, düğünlerde silahla ateş etme olaylarının engellenmesi ve meydana gelen olayların şüphelilerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, A.Y. (57), B.Y. (48), İ.Y. (55), Y.Ö. (25), C.G. (55), Ü.K. (51), N.K. (66) ve M.G. (37) isimli şüphelilerin, farklı tarihlerdeki düğünlerde havaya ateş ettiği belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 ruhsatlı 9 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 14 tabanca şarjörü ile 380 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş eden 8 şüpheli, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş eden 8 şüpheli, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı - Son Dakika
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