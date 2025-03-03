Kırıkkale\'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı

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Kırıkkale'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesiyle gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlendi. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, kent genelinde alınan mevcut güvenlik tedbirleri ve ilerleyen dönemde uygulanması planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantıya; Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum yetkilileri katılım sağladı. - KIRIKKALE