Kırıkkale'de havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler kurtarıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Kaletepe Mahallesi 1001. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yavru kedi apartmanın havalandırma boşluğuna düştü. Kedilerin sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kedileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, boşluğa girerek yavru kedileri güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkardı.