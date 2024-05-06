Kırıkkale'de Hıdırellez Kutlamaları - Son Dakika
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Yerel

Kırıkkale'de Hıdırellez Kutlamaları

Kırıkkale'de Hıdırellez kutlamaları çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Mehter takımının marşları, yöresel oyunlar ve halk oyunları gösterileriyle coşkulu bir şekilde kutlama yapıldı.

06.05.2024 22:09  Güncelleme: 22:29
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Kırıkkale'de Hıdırellez kutlandı

KIRIKKALE - Anadolu'da baharın habercisi kabul edilen Hıdırellez, Kırıkkale'de düzenlenen çeşitli eğlencelerle kutlandı.

Anadolu'da "baharın habercisi" olarak kabul edilen Hıdırellez, Kırıkkale'deki millet bahçesinde düzenlenen çeşitli eğlencelerle kutlandı. Valilik koordinesinde düzenlenen kutlama etkinliklerinde, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı tarafından çeşitli marşlar seslendirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde görevli ustalar topluluğu da bozlak türküleri eşliğinde yöresel oyunlar oynadı. Kutlamalar, öğrencilerin halk oyunları gösterileriyle devam etti. Etkinlikte, belediye tarafından katılımcılara yemek ikramı yapıldı, ardından da sebze fidesi dağıtıldı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Hıdırellez'in bolluk, bereket ve kardeşlik olduğunu belirterek, coşkulu şekilde de kutladıklarını söyleyerek, "Hıdırellez bolluktur, berekettir, kardeşliktir, bayramdır. Biz de bu bayramı vatandaşlarımızla yurttaşlarımızla elimizden geldiği kadar coşkulu şekilde kutladık. Yemek ikramımız oldu. Kırıkkale Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu fideleri vatandaşlarımıza ikram ettik. Sanatçılarımızın gösterileri vardı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğrencileri çok güzel faaliyetlerde bulundular. Bizim için dolu dolu geçti. Vatandaşlarımızla olan birliktelik ve beraberliğimiz devam edecek" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdoğan Çakmak da, "Hıdırellez'in anlamına yakışır birliktelik, coşku ve kardeşlik vardı. Mehter Takımı'nın gösterisiyle başlayan kutlamalar, müdürlüğümüzün ustalar topluluğu tarafından bir konser verildi. Akabinde halk oyunları gösterisi sunuldu. Bunun haricinde halkımızdan da oynayanlar oldu. Belediyemizin de etli pilav ikramı oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Hıdırellez Kutlamaları - Son Dakika

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