Kırıkkale\'de İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki

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Kırıkkale'de üniversite öğrencileri ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik yaptığı saldırılara tepki gösterdi. Eylemde konuşan Filistinli üniversite öğrencisi Yosra A Mater, "Dua önemli bir şey ama en azından da boykot yapmalıyız. Bazen diyorlar 'Sizin ülkeniz siz savaşın.' Orası kutsal bir yer, tüm Müslümanlara ait ve denizden nehre kadar" dedi.

Kırıkkale'de üniversite öğrencileri ve akademisyenlerden oluşan topluluk, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek ve İsrail'in saldırılarını kınayan bir eylem yaptı. Pankartlar taşıyan öğrenciler, Filistinlilere destek mesajı verdi. Filistin'de ölen Müslümanlar için de Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Üniversitenin Fizik bölümünde doktora eğitimi gören Filistinli kadın Yosra A Mater (31), İHA muhabirine, Filistin'in tüm Müslümanların olduğunu belirtti.

"Orası kutsal bir yer, tüm Müslümanlara ait"

İsrail ürünlerinin boykot yapılmasına dikkat çeken Mater, "Elimizden gelen bir şey yok. Dua önemli bir şey ama en azından da boykot yapmalıyız. Çevremizdekileri bilinçlendirmek istiyoruz. Filistin denizden nehre kadar. Tüm yer bize ait. Sadece Filistinliler değil, bütün Müslümanlar sorumlu. Bazen diyorlar 'Sizin ülkeniz siz savaşın.' Orası kutsal bir yer, tüm Müslümanlara ait ve denizden nehre kadar. Sadece Gazze değil, çok önemli bir şey. O yanlış düşünceleri düzeltmemiz lazım" dedi.

Filistin'de yaşayan ailesi ile sıklıkla görüşemediğini anlatan Mater, "Aileme ulaşabiliyorum ama çok az görüşüyorum. Her gün görüşemiyorum. Bazı zamanlar ulaşmıyorum 10-11 gün haber alamıyorum. Ama en son haber aldığımda onlar iyilerdi. İnşallah da iyi kalacaklar" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE