Kırıkkale\'de polis memuruna yapılan şaka sonrası çiçek hediye edildi

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Kırıkkale'de meslektaşları tarafından uygulama noktasında durdurulan kadın polis memuruna yapılan "radar" şakası sonrası çiçek hediye edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araçlar bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla durduruldu. 43 ilin geçiş güzergahındaki uygulama noktasında durdurulan araçlardaki kadın sürücü ve yolculara karanfil verildi. Meslektaşının kullandığı aracı durduran polis memurları ise önce "radara girdiniz" şakası yaptı, ardından da Kadınlar Günü'nü kutladı. Polis Memuru Tuğçe Kayabaşı, "Zor bir meslek ama severek yapıyoruz. Her mesleğin kendine göre zorlukları var ama memnunuz. Güzel bir meslek, teşekkür ediyoruz" dedi.

Kadınların üzülmediği bir dünyada yaşamak istediğini ifade eden Gülsu Yağcı, "Hiçbir kadının üzülmediği bir dünya istiyorum. Umarım herkes mutlu ve huzurlu olur. İyi bir anne olsunlar. Benim çocuklarım yanımda; iki tane kızım var, onlar da iyi bir anne olsunlar. Kadına yakışır şekilde yaşasınlar, öyle değer görsünler" dedi.

Maide Varlıoğlu ise kadınların saygı duyulduğu bir dünyada yaşamak istediğini söyledi. - KIRIKKALE