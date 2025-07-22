Kırıkkale'de Kavurucu Sıcaklar

Kırıkkale'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 derecenin üzerine ulaştı. Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, parklarda gölgelik alanlarda ve ağaç altlarında serinlemeye çalıştı.

Kırıkkale genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı. Dışarı çıkanlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda zaman geçirirken, bazı çocuklar ise parklardaki su fıskiyeleriyle serinledi.

Çocuklarıyla dışarı çıkan Serdar Baloğlu, "Hava sıcak, ortam güzel ama evdeki havalandırma yetersiz kalıyor. Bu yüzden genelde dışarı çıkmıyoruz, bugün çocuklarımla değerlendirmek istedim" dedi.

Parkta vakit geçiren Sıddık Sarıkaya ise, "Yaz sıcaklarını normal buluyorum. Yaz mevsimini seviyorum, tatil ve bolluk demek. Böyle gölgede oturmak keyifli, şikayetim yok" diye konuştu. - KIRIKKALE