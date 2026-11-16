Kırıkkale\'de kış lastiği zorunluluğunun 15 Kasım\'da başladığı hatırlatıldı

Kırıkkale'de düzenlenen toplantıda, kış mevsiminde vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi amacıyla alınacak trafik tedbirleri değerlendirildi.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kış aylarında trafik güvenliğinin sağlanması, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik tedbirler değerlendirildi. Yapılan açıklamada, şehirler arası yolcu ve eşya taşımacılığında zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başladığı hatırlatıldı. Sürücülere takip mesafesini korumaları, hızlarını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaları ve kış lastiği kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Toplantıya Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.