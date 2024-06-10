Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesinde video konferans sistemiyle Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesinde video konferans sistemiyle Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

Kırıkkale'de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, Vali Mehmet Makas, Jandarma Komutanı Barış Cücen ve Emniyet Müdürü Tuncay Özbarlas'ın katılımıyla video konferans sistemi üzerinden Kurban Bayramı öncesinde asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, trafik tedbirleri ve diğer asayiş konuları ele alındı. Tüm katılımcılar, koordineli çalışmanın önemine vurgu yaptı.

10.06.2024 15:57
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Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesinde video konferans sistemi üzerinden üzerinden Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü V. Tuncay Özbarlas'ın katılımıyla video konferans sistemi üzerinden asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alınan ve alınacak trafik tedbirleri başta olmak üzere, bakanlığımızın görev alanına giren diğer asayiş ve güvenlik konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Vali Mehmet Makas, Jandarma Komutanı Barış Cücen ve Emniyet Müdürü V. Tuncay Özbarlas da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi vererek, işbirliğinin önemine dikkat çekti. Toplantıda, trafik yoğunluğunun artması beklenen bayram günlerinde, kazaların önlenmesi ve trafik düzeninin sağlanması için alınacak ek tedbirler de masaya yatırıldı.

Asayiş ve güvenliğin en üst seviyede sağlanması amacıyla yapılan toplantıda, tüm katılımcılar koordineli bir şekilde çalışmanın önemine vurgu yaptı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesinde video konferans sistemiyle Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesinde video konferans sistemiyle Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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