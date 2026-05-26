Kırıkkale'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu

(KIRIKKALE) - Kurban Bayramı öncesinde 43 ilin kara yolu bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de araç trafiği yoğunlaştı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda artan araç geçişleri nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek üzere yola çıkan sürücüler, kentte yoğunluk oluşturuyor.

Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede denetim ve yönlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışını rahatlatmak amacıyla Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarındaki bazı kavşakları geçici olarak ulaşıma kapattı.