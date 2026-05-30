Kırıkkale\'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde, 43 ilin bağlantı noktası olarak bilinen "kilit kavşak" Kırıkkale'de yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle kara yollarında hareketlilik yaşandı. Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale'de, özellikle Ankara istikametine doğru araç yoğunluğu oluştu. Zaman zaman yavaşlayan trafik akışı, ekiplerin aldığı önlemlerle kontrollü şekilde sürdü. Araç akışının gün içinde artarak devam ettiği görüldü. Trafik yoğunluğunun pazar gecesine kadar devam etmesi bekleniyor. - KIRIKKALE