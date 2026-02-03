Kırıkkale'de Müstakil Evde Yangın: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Kırıkkale'de Müstakil Evde Yangın: 1 Ağır Yaralı

03.02.2026 23:13  Güncelleme: 09:35
Kırıkkale'nin Gündoğdu Mahallesi'nde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek ağır yaralandı. Yangın, ihbar üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve ev kullanılamaz hale geldi.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi ağır yaralandı.

Gündoğdu Mahallesi 1606. Sokak'ta D.K.'ya (38) ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Evde bulunan D.K. yangın sırasında mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde mahsur kalan D.K., itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Dumandan etkilenen ve durumu ağır olan D.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

